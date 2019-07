Die Deutsche Bank hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Ergebnisse aus dem zweiten Quartal seien diesmal eine bunte Mischung gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den zugrunde liegenden Wachstumstrends stehe derzeit der enttäuschende "Esco"-Effekt gegenüber. Dabei handelt es sich um ein Programm, mit dem die Behandlung von Dialysepatienten in den USA verbessert werden soll. Um die bestätigten Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, müssten die Umsätze im zweiten Halbjahr laut Friedrichs insgesamt noch deutlich anziehen./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-07-31/12:12

ISIN: DE0005785802