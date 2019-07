ROM (dpa-AFX) - Die italienische Wirtschaft hat im zweiten Quartal stagniert. Gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres habe sich die Wirtschaftsleistung nicht verändert, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mit. Analysten hatten dagegen einen leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,1 Prozent gewachsen, nachdem sie im zweiten Halbjahr 2018 in eine leichte Rezession abgerutscht war./bgf/mis

