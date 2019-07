Wirecard musste am Dienstag einen Abschlag in Höhe von etwa 1,4 % hinnehmen. Die Aktie ist in einer Studien indirekt etwas ungünstiger dargestellt worden. Charttechniker sprechen allerdings auch jetzt noch von einem Aufwärtstrend, der sich in den Notierungen des Chartbildes in den kommenden Tagen bewähren muss. Gelingt der Anstieg über eine bestimmte Grenze, dann warten bis zu 25 % Kursgewinn auf den Wert. Konkurrent wird gelobt So haben allerdings Analysten jetzt einen Konkurrenten massiv gelobt. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...