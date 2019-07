Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Vor allem dank einer überraschend hohen Profitabilität in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung habe der Konzern sehr gute Kennziffern präsentiert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei der Nettogewinn im ersten Halbjahr fast 40 Prozent höher ausgefallen als von Experten im Schnitt erwartet./edh/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 02:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-07-31/12:37

ISIN: CH0126881561