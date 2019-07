Australiens Börse hat ein Allzeithoch erreicht, weil sich Regierung und Notenbank des Landes anschicken, die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Wie Fondsanleger auf den Dauerboom auf dem fünften Kontinent setzen.

Wer weiß hierzulande schon, dass die australische Konjunktur seit 27 Jahren (!) ungebrochen schwarze Zahlen schreibt? Kenner der Szene schreiben diesen Weltrekord einerseits der Konsumfreude der Australier, andererseits aber auch dem Rohstoffhunger Chinas zu, das als Kunde der großen Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton immer willkommen ist. Beispielsweise bezieht das Reich der Mitte rund 60 Prozent seines Eisenerzbedarfs in "Down Under".

Und die Erfolgsgeschichte der australischen Wirtschaft scheint weiterzugehen: An diesem Dienstag schloss die Börse in Sydney auf einem neuen Allzeithoch - nach einem steilen Anstieg um 20 Prozent in diesem Jahr. Damit übertrag Australiens Börse auch erstmals nach zwölf Jahren den alten Börsenrekord aus der Zeit kurz vor Ausbruch der internationalen Finanzkrise.

Anleger, die langfristig (auf Sicht von zehn Jahren) in einen der besseren auf Australien fokussierten Aktienfonds investiert hatten, können sich somit heute über eine annualisierte Rendite oberhalb von elf Prozent freuen. Auch wenn sich die Sicht der Dinge über kürzere Zeiträume etwas verschlechtert (was sie bei entsprechenden Finanzprodukten mit dem Schwerpunkt auf andere Industrienationen auch tun), bieten australische Aktienfonds und ETFs auch für europäische Investoren ansprechende Chancen.

Goldpreis unterstützt wirtschaftliche Perspektive Australiens

Dabei spielt etwa auch die Entwicklung des Goldpreises (2019: wieder über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...