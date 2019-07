Es ist noch kein Jahr her: Ende Dezember hatten die Mitarbeiter aufgeatmet, weil Kettler von einem Finanzinvestor übernommen worden war. Nun steckt der Kettcar-Hersteller allerdings schon wieder in der Krise.

Der Kettcar-Hersteller Kettler steckt nur gut sieben Monate nach der Übernahme durch den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital erneut in der Krise. Für die Kettler Freizeit GmbH und die Kettler Plastics GmbH sei am Mittwoch Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt worden, sagte die Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, Charlotte Merz, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Solinger Anzeiger" über die Entwicklung berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...