CGS Management hat die Mehrheitsanteile an der deutschen Rotodecor GmbH und Padaluma Ink-Jet Solutions GmbH erworben. Damit will das Unternehmen einen weltweit führenden Anbieter von industriellen Druckmaschinen für die Dekor- und Verpackungsindustrie aufbauen. Die Rotodecor hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 als Hersteller von Tiefdruck- und Lackiermaschinen sowie von Schneide- und Verarbeitungsmaschinen für die Dekor- und Verpackungsindustrie etabliert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Lage, Deutschland, und betreibt einen weiteren Produktionsstandort in Taicang, China. Mit mehr als ...

