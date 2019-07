Bonn (ots) -



Zum Thema "Ernährung und Rheuma" bietet die Deutsche Rheuma-Liga vom 8. bis 15. August 2019 unter www.rheuma-liga.de/forum ein kostenfreies Online-Expertenforum an. Dort können Betroffene und ihre Angehörigen ganztägig Fragen an drei erfahrene internistische Rheumatologen und eine Expertin aus eigener Betroffenheit stellen. Dabei sind im August: Prof. Dr. Stefan Schewe (niedergelassen in München und Ebersberg), Prof. Dr. Gernot Keyßer (niedergelassen in Halle/ Saale) und der Ernährungsmediziner Prof. Dr. Olaf Adam (niedergelassen in München) sowie Eltraud Heinlein.



Rheuma mit ausgewogener Ernährung positiv beeinflussen



Die richtige Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit. Auch bei einer rheumatischen Erkrankung kann sie helfen, möglichst leistungsfähig und fit zu bleiben. Dennoch ist keine Ernährungsform in der Lage, erbliche Grundlagen zu ändern und die rheumatische Krankheit zu heilen. Mit einer ausgewogenen, vitamin- und eiweißreichen Ernährung lässt sich der Verlauf einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung jedoch positiv beeinflussen. Auch Nebenwirkungen von Medikamenten und Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Osteoporose, lassen sich durch Ernährungstherapien mildern.



Broschüre zur Ernährung neu aufgelegt



Und wer Anfang August keine Zeit zum Chatten in Online-Forum hat, der wirft einfach einen Blick in die neu aufgelegte Broschüre der Deutschen Rheuma-Liga: "Die richtige Ernährung bei Rheuma". Dort erfahren Betroffene, worauf sie achten sollen, wenn sie den Speiseplan zusammenstellen. Es gibt zum Beispiel eine Pro- und Contra-Liste zum Thema Fasten und eine Anleitung, die zeigt, wie Patienten ihren rheumatisch bedingten Mangel von Kalzium oder Eisen ausgleichen können. Alle Empfehlungen sind durch Studien belegt. Rezepte und Alltags-Tipps zum Einkaufen und Kochen ergänzen das umfassende Angebot.



Deutsche Rheuma-Liga



Die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen informiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Der Verband mit rund 300.000 Mitgliedern tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.



