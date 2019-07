RosCan Gold Corp. gab kürzlich bekannt, dass es den Handel an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "2OJ" aufgenommen hat. Das Unternehmen will mit dem Handel an der Frankfurter Börse die Bekanntheit unter seiner europäischer Investorenbasis erhöhen und zu seiner Liquidität beitragen.



RosCan Gold Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Akquisition und Exploration von Gold-Liegenschaften in Westafrika konzentriert. Das Unternehmen hat eine signifikante Land-Position in einem Gebiet produzierender Goldminen und große Gold-Lagerstätten nördlich und südlich seines Kandiole-Projektes in West-Mali.



