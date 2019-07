Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fiat Chrysler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Autobauer habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe 12 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, aber seine Prognose getroffen. Angeführt worden sei die gute Entwicklung von starken Geschäften in der Nafta-Region./edh/la

