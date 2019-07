IRW-PRESS: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands gibt Übernahme der führenden Topicals-Marke Earth Dragon Organics bekannt

VANCOUVER, BC (31. Juli 2019) - Pasha Brands Ltd. (Pasha) (CSE: CRFT) (OTC: CRFTF) (FSE: ZZD), Kanadas größte Organisation für Craft Cannabis-Marken, hat die Übernahme einer nationalen Marke namens Earth Dragon Organics angekündigt. Es handelt sich um einen führenden Hersteller und Anbieter von Cannabis-infundierten Kleinserienprodukten mit Sitz in British Columbia.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 verkörpert Earth Dragon Organics die Vielfalt kleinerer, von Frauen geführter und patientenorientierter Unternehmen, die während der Cannabisprohibition florierten. Earth Dragon Organics lieferte THC- und CBD-infundierte topische Produkte an Menschen, die Linderung von Muskelschmerzen, Arthritis, Nervenschmerzen, Migräne, Multipler Sklerose und anderen Leiden suchten, durch die Kombination von Cannabis mit lokalen, organischen Inhaltsstoffen wie Arnika und ätherischen Ölen, um die Eigenschaften von THC und CBD zu nutzen.

Ein Teil der Pasha Brands-Familie zu werden, ist ein großer Meilenstein für Earth Dragon Organics, da es uns ermöglichen wird, diese handgefertigten Craft-Produkte im ganzen Land zugänglich zu machen, sagte Tessa Serra, die Gründerin von Earth Dragon Organics und Pashas neu eingestellte Produktmanagerin. Diese beiden Partner passen sehr gut zueinander und ich freue mich auf die bevorstehende Entwicklung.

Die Reihe der handgefertigten Produkte wie Balsame, Cremes, Körperbutter, Sonnencremes, Badesalze und viele mehr ist derzeit nicht erhältlich, da alle Vertriebspartner sich auf den regulierten Marktzugang vorbereiten und sich die Produktherstellung in Pashas lizenzierter Verarbeitungsanlage auf Vancouver Island befindet. Pasha hat alle Marken, Namen und das geistige Eigentum der Marke erworben und wird die Marke nach Verabschiedung der entsprechenden Vorschriften am 17. Oktober 2019 wieder auf den dann regulierten kanadischen Markt bringen. Laut der Cannabis-Umfrage in allen kanadischen Provinzen im Jahr 2018 hat sich die Zahl der Kanadier, die Topika zur Schmerzlinderung verwenden, allein im letzten Jahr verdoppelt (von sieben auf 14 Prozent).

Das ist genau die Art Geschäft, die von der Gesetzgebung vergessen wurde, und Pasha fühlt sich geehrt, dazu beizutragen, Tessas Leidenschaft für die Entwicklung nachhaltig hergestellter, handgefertigter, mit Cannabis angereicherter Produkte auf den legalen Markt zu bringen, sagte der Executive Chairman von Pasha Brands, Patrick Brauckmann. Wir schätzen uns glücklich, dass wir Tessas Fähigkeiten als Produktentwicklerin und Herstellerin im Pasha-Team haben, und freuen uns, dass wir ihre begehrten Produkte bald wieder verfügbar machen können.

Nach der Verabschiedung von Vorschriften, die es lizenzierten Herstellern ermöglichen, Lebensmittel, Extrakte und Topicals herzustellen und zu verkaufen, wird Pasha den Vertrieb der Marke in allen Provinzen und Territorien anstreben. Das Unternehmen hat bereits einen Antrag für eine Earth Dragon Organics Produktlinie beim Ontario Cannabis Store eingereicht.

Über Earth Dragon Organics

Earth Dragon Organics ist eine durch die cannabisbewusste Gemeinde Salt Spring Island in BC inspirierte Craft-Cannabis-Topical-Marke, die die natürliche Schönheit der Westküste verkörpert. Die innovative Hautpflegelinie von Earth Dragon Organics bietet pflegende Behandlungen für alle Hauttypen und -probleme und unterstreicht die grundlegenden Vorteile von Cannabis und der Wirkung traditioneller Kräuterheilmittel.

Über Pasha Brands

Von seinem Firmensitz in Vancouver (British Columbia) aus agiert Pasha als ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, vertikal integriertes Markenunternehmen, das in der Craft Cannabis-Branche in British Columbia fest verankert ist und einen internationalen Ruf genießt. Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Cannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, der Produktverarbeitung und des Einzelhandels und über sein Netzwerk aus Hunderten von Craft Cannabis-Lieferanten, die alle unter dem Dach von Pasha operieren, hat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt eine hervorragende Position gesichert.

Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von Health Canada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb, der über eine Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada verfügt.

Pasha und BC Craft arbeiten zurzeit auch an der Errichtung eines Craft Cannabis Campus, mit dem sichergestellt werden soll, dass der neu entstandene legale Markt für Cannabis in Kanada auch von handwerklicher Qualität geprägt ist. BC Craft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung der Sicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihr Wachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Dank ihrer Kompetenzen in den Bereichen (Aus-)Bildung und Compliance hilft die Marke den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt der Cannabislieferanten Fuß zu fassen.

Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRFT und an der FWB unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.

