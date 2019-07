BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will stärker auf den Mittelstand zugehen und ab 1. August Schlüsselpositionen seines Hauses neu besetzen.

Neuer Leiter des Strategiereferats für Mittelstandsfragen soll der bisherige Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsbundestagsfraktion, Philipp Birkenmaier, werden. "Die Stelle wird direkt bei mir eingerichtet", sagte Altmaier bei einem Pressegespräch in Berlin. "Er soll mich persönlich beraten." Birkenmaier sei ein hervorragend qualifizierter Jurist mit guten Kontakten in den Mittelstand, lobte der Minister. Zu seinen Aufgaben wird sowohl die Verabschiedung einer Mittelstandsstrategie als auch die Entbürokratisierung gehören. Er soll auch die Meisterpflicht für bestimmte Handwerksbranchen nochmals auf den Prüfstand stellen.

Stephanie von Ahlefeldt als neue Abteilungsleiterin Energie

Um die Energiewende voranzubringen, besetzt Altmaier eine weitere Schaltstelle neu. Künftige Leiterin wird die Ökonomin Stephanie von Ahlefeldt, die bisher im Bundestagsbüro von Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) arbeitet. Linnemann ist zugleich Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU. Ahlefeldt wird künftig an der Spitze der Abteilung III, "Energiepolitik - Strom und Netze" stehen und damit Nachfolgerin von Urban Rid, der bereits das Ruhestandsalter überschritten hat und im Herbst auf eigenen Wunsch ausscheidet. Damit bestätigte Altmaier einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts.

Zwei weitere Personalien betreffen die Digital- und Innovationspolitik. So soll Marco-Alexander Breit, der schon Mitarbeiter Altmaiers in seiner Zeit als Kanzleramtschef war, auf die neue Stabsstelle Künstliche Intelligenz ("Stab KI") wechseln. Bislang hat Breit im Wirtschaftsministerium das Referat für "Grundsätze der Digitalpolitik" geleitet. Schließlich soll der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, zusätzlich zu seiner bisherigen Tätigkeit für digitale Wirtschaft und Startups zuständig sein.

Signal an den Mittelstand

Die Personalien sollen auch ein Signal an den deutschen Mittelstand sein, bei dem Altmaier zuletzt stark in die Kritik geraten war. Mit einer Mittelstandsreise vom 29. bis 31. August will der Wirtschaftsminister verloren gegangenes Vertrauen wieder herstellen. Auf der Reiseroute stehen Handwerksbetriebe, Familienunternehmen und "Hidden Champions".

Unverständnis hatte beim Mittelstand insbesondere die "Nationale Industriestrategie 2030" hervorgerufen, die Altmaier im Februar vorgestellt hatte und in der er besonders die großen Unternehmen hervorgehoben hatte. Siemens, Thyssenkrupp und die Deutsche Bank erwähnte Altmaier sogar namentlich. Im April hatte der Verband der Familienunternehmer mit einer Gegenstrategie reagiert.

Das Finanzministerium muss die Neubesetzungen noch genehmigen.

