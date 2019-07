In den vergangenen sieben Handelstagen gab die Aktie des Luxus-Autobauers Aston Martin um mehr als die Hälfte nach, denn sie fiel von 11,74 Euro pro Anteilsschein auf 4,90 Euro am 31.07.2019. Aston Martin gab letzte Woche eine Gewinnwarnung heraus und berichtet für das erste Halbjahr 2019 von einem Vorsteuerverlust in Höhe von 86,01 Millionen Euro, so Mark Sweney für "The Guardian". Das 106-jährige ...

