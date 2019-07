Der europäische Flugzeugbauer hat am Mittwochmorgen in Paris Geschäftszahlen präsentiert. Diese fielen besser aus, als vom Markt erwartet: Airbus hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Die Aktienanalysten führender Investmentbanken führen die Airbus-Aktie teilweise mit Kurszielen von 150 Euro. Der Aktienkurs von Airbus steigt am Mittwoch ...

