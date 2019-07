FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen weitet sein Engagement im Bereich Ladeinfrastruktur aus. Der Autokonzern steigt eigenen Angaben zufolge über seine Naturstromtochter Elli mit einer Minderheitsbeteiligung bei der Salzburger Hastobe ein. Elli übernehme ein Viertel der Anteile an dem Anbieter von Betriebssystemen für den Betrieb von Elektroladesäulen. Angaben zum Kaufpreis machte der Wolfsburger Konzern nicht.

Die Unternehmen wollen den Ausbau des europaweiten Ladenetzes vorantreiben und am Markt für Ladelösungen partizipieren. Konzernweit will VW bis 2025 rund 36.000 Ladepunkte in Europa aufbauen. Die Hastobe GmbH verwalte derzeit mit über 70 Mitarbeitern mehr als 16.000 Ladepunkte vor allem in Europa.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2019 07:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.