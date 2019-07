--Wirtschaftswachstum halbiert sich im zweiten Quartal

--Niedrige Arbeitslosigkeit lässt Inflation nicht steigen

--Kerninflationsrate sinkt unerwartet

--Volkswirte rechnen für September mit umfangreicher EZB-Lockerung

(NEU: Zusammenfassung mit Reaktionen von Bankvolkswirten)

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Euroraum befindet sich weiter mitten einer konjunkturellen Abwärtsbewegung, die angesichts der anhaltend schwachen Inflation Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) nach sich ziehen dürfte. Zwar ist die Arbeitslosigkeit weiter so niedrig wie zuletzt 2008, und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpft nicht, sondern steigt, wenngleich in gebremstem Tempo.

Doch deuten Unternehmensumfragen darauf hin, dass sich die außenwirtschaftlichen Risiken zur Binnenwirtschaft durchzuarbeiten beginnen. Volkswirte erwarten daher für die nächste EZB-Ratssitzung im September eine umfassende geldpolitische Reaktion.

"Die Wirtschaft bleibt wegen der Handelskonflikte angezählt, deshalb wird sich das Wachstum abschwächen, ohne dass es dabei zu einer technischen Rezession kommt", sagt Alexander Krüger, der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums ist im zweiten Quartal wie erwartet nur noch um 0,2 Prozent gestiegen - halb so stark wie im ersten Jahresviertel. Krüger geht davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz senken und in diesem Jahr noch Maßnahmen zu einer höheren Liquiditätsversorgung ankündigen wird.

Wachstum in exportabhängigen Euro-Ländern am schwächsten

Die Intensität der konjunkturellen Abschwächung in den Euro-Ländern nimmt proportional zu deren Exportabhängigkeit zu. Im stärker binnenwirtschaftlich orientierten Frankreich stieg das BIP um 0,2 Prozent, im stärker exportorientierten Italien stagnierte es, und beim Exportweltmeister Deutschland dürfte es sogar gesunken sein. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht eine erste BIP-Schätzung am 14. August.

Gut ablesen lässt sich die anhaltende Rezession in der deutschen Industrie nicht nur an den Einkaufsmanagerindizes in den Ifo-Index. Inzwischen hat sich die Schwäche offenbar bis zum trägsten aller Konjunkturindikatoren, dem Arbeitsmarkt, durchgearbeitet. Die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl stieg erstmals seit Jahren konjunkturbedingt leicht, Industrieunternehmen signalisieren, dass sie Mitarbeiter entlassen wollen, Dienstleistungsunternehmen wollen weniger neu einstellen.

Schaden am deutschen Arbeitsmarkt hält sich vorerst in Grenzen

Volkswirte erwarten allerdings nicht, dass der deutsche Arbeitsmarkt demnächst komplett drehen wird. "Mit einem gravierenden Anstieg der Zahl der Arbeitslosen ist kaum zu rechnen, selbst wenn sich der Abschwung verstärken sollte", schrieb KfW-Volkswirt Martin Müller. Müller sieht dafür drei Gründe: Der Arbeitsmarkt werde zunehmend unempfindlich gegen Konjunkturabschwünge, die Unternehmen dürften Mitarbeiter wegen des Fachkräftemangels nur im Notfall entlassen und die Ausweitung von Kurzarbeit dürfte Entlassungen verhindern.

Derzeit liegt die nach der Methodik der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gemessene Arbeitslosigkeit in Deutschland bei nur 3,1 Prozent. Im Durchschnitt des Euroraums sind es 7,5 Prozent - das ist der niedrigste Wert seit Juli 2008. Zu einer höheren Inflation führt der robuste Arbeitsmarkt indes nicht.

Die Kerninflation schwächte sich entgegen den Erwartungen ab, der Index der Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) stieg nur noch mit einer Jahresrate von 0,9 (Juni: 1,1) Prozent. Volkswirte hatten eine unveränderte Kernteuerung von 1,1 Prozent prognostiziert. Die Gesamtinflationsrate sank wie erwartet auf 1,1 (1,3) Prozent.

Volkswirte erwarten neues EZB-Ankaufprogramm

Nordea-Volkswirt Jan von Gerich erwartet vor diesem Hintergrund, dass die EZB im September ihren Einlagensatz um 10 Basispunkte senken, Nettoanleihekäufe von monatlich 30 Milliarden Euro ankündigen und ihre Forward Guidance zu den Zinsen schärfen wird. Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner geht noch weiter: "Wir rechnen mit einer Senkung des Einlagensatzes von minus 0,4 auf minus 0,6 Prozent in Verbindung mit einem Staffelzinssystem. Darüber hinaus erwarten wir eine Wiederaufnahme der Nettokäufe von Anleihen. Wir können uns dabei ein monatliches Kaufvolumen in der Größenordnung von 40 Milliarden Euro vorstellen."

