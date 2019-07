In den USA ist der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft im Juli etwas stärker als erwartet ausgefallen. Es seien 156 000 neue Stellen geschaffen worden, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 150 000 Stellen gerechnet. Zudem wurde der Stellenaufbau im Vormonat von 102 000 auf 112 000 nach oben revidiert.

Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag. Die ADP-Zahlen gelten an den Märkten als Hinweis für den offiziellen Bericht./jsl/jkr

AXC0218 2019-07-31/14:29