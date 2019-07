Die TUI-Aktie arbeitet auch weiterhin an einer großen Bodenbildung. Ihre Ausbildung hat im Juli Fortschritte gemacht, denn es ist den Käufern gelungen, die Aktie nachhaltig über die 50-Tagelinie ansteigen zu lassen. In der Spitze konnte der Kurs am 24. Juli bis auf 9,63 Euro ansteigen. Auf diesem Niveau schwenkte die Aktie in eine Korrektur ein. Sie entwickelt sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend, der bislang noch als bullische Flagge angesprochen werden kann. Sehr weit gehen sollte die Korrektur ... (Dr. Bernd Heim)

