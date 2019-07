Essen (ots) - Das Onlineportal IhreApotheken.de ist nach einer dreimonatigen Testphase mit über 7.000 teilnehmenden Apotheken und mehreren tausend Bestellungen erfolgreich in Deutschland gestartet.



IhreApotheken.de, die erste deutschlandweit flächendeckende Vorbestellplattform von Vor-Ort-Apotheken, verbindet die Vorteile von stationärem und Online-Handel miteinander, um die Apotheken für die Zukunft zu rüsten und dem Verbraucher auch online den Service und die Sicherheit der Vor-Ort-Apotheken zu bieten. "Wir freuen uns, dass sich IhreApotheken.de bereits nach wenigen Monaten so erfolgreich etabliert hat", sagt Dr. Michael P. Kuck, Vorstandsvorsitzender von NOWEDA. "Die Verbraucher nehmen das Angebot dankend an und es sind bereits weit mehr als ein Drittel aller Apotheken in Deutschland an Bord. Die Zahlen steigen jeden Monat."



IhreApotheken.de ist auch deshalb besonders, weil hier nicht ein Einzelunternehmen, sondern mit NOWEDA ein genossenschaftlich organisierter pharmazeutischer Großhandel - im Eigentum von rund 9.200 Apotheken - in Kooperation mit starken Partnern eine neue Service-Dimension schafft. "Unser Anliegen ist es, den Vor-Ort-Apotheken einen einfachen, effizienten Weg ins Online-Geschäft zu ermöglichen, bei dem sie die Vorteile des Verbundes nutzen und gleichzeitig den Kunden besten persönlichen Service sowie größtmögliche Sicherheit bieten können. Schließlich geht es um Medika-mente und nicht um Mode", sagt Dr. Kuck.



IhreApotheken.de ermöglicht es Verbrauchern, bundesweit freiverkäufliche und rezeptpflichte Arzneimittel sowie apothekenübliche Waren wie Nahrungsergänzungsmittel, apothekenexklusive Pflegekosmetik oder Sonnenschutzprodukte online zu bestellen. Dafür wird via Postleitzahl die Region definiert und dann die teilnehmende Vor-Ort-Apotheke ausgewählt - schließlich verlassen sich besonders von den Patienten, die regelmäßig drei oder mehr Arzneimittel einnehmen, fast 90 Prozent auf ihre Stammapotheke. Anschließend lädt man das Rezept hoch oder wählt ganz einfach das gewünschte Produkt aus dem Sortiment aus. Innerhalb weniger Stunden kann die Bestellung in der Vor-Ort-Apotheke abgeholt oder gegebenenfalls über den apothekenindividuellen Botendienst nach Hause geliefert werden.



"Apothekerinnen und Apotheker sind in erster Linie Heilberufler, die auch in der Nacht und am Wochenende für ihre Kunden da sind und diese beraten", sagt Dr. Kuck. "Darüber hinaus sind sie Arbeitgeber von mehr als 150.000 Beschäftigten, bilden jährlich circa 7.400 junge Menschen aus und leisten mit einem Gesamtumsatzvolumen von knapp 50 Milliarden Euro (ohne Mehrwertsteuer) einen nennenswerten Anteil am Steueraufkommen. Leistungen, die von den internationalen Versanddienstleistern und der ausländischen Online-Konkurrenz leider nicht zu erwarten sind - deshalb ist uns die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken so wichtig."



IhreApotheken.de ist Teil des "Zukunftspakt Apotheke", einer Kooperation von NOWEDA und Hubert Burda Media Ziel der beteiligten Unternehmen ist es, zukunftsfähige Dienstleistungen für Vor-Ort-Apotheken anbieten zu können und auf diesem Weg ihren Fortbestand in einem hart umkämpften, zunehmend internationalisierten Markt zu sichern.



Informationen zur NOWEDA Apothekergenossenschaft eG:



NOWEDA ist ein vollversorgendes pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit 20 Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg und in der Schweiz. Eigentümer und Mitglieder der genossenschaftlich organisierten NOWEDA sind mehr als 9 000 Apothekerinnen und Apotheker.



Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 7 Milliarden Euro ist NOWEDA eines der großen deutschen Handelsunternehmen. Hauptsitz der Genossenschaft ist Essen.



NOWEDA stellt ihren Mitglieder-Apotheken, und damit deren Patienten, bundesweit ein Sortiment mit rund 160 000 Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren sowie ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket zur Verfügung. Darüber hinaus steht NOWEDA als apothekereigenes Unternehmen uneingeschränkt an der Seite der inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken.



