Bei heutigen batteriebetriebenen Mobilgeräten sind zwei der wichtigsten Aspekte die Batterielebensdauer und der sichere Betrieb. Mit anderen Worten: Endbenutzer erwarten eine lange Batterielebensdauer. Zudem sollte die Batterie vor Überhitzung durch Überstromentladung aufgrund unerwünschter Fehler geschützt sein. Ein Strommessverstärker (Current Sense Amplifier, CSA) kann den Strom aus der Batterie überwachen und einen Strom über einem vordefinierten Schwellenwert messen. Die Strommessung erlaubt eine Überwachung des Stroms, der aus der Batterie zur Last fließt.

In Anwendungen, die keine Strommessung benötigen, ist es von großer Bedeutung den Strompfad zwischen Batterie und Last bei einem Kurzschluss der Batterie gegen Masse zu unterbrechen. Eine Diode, die für die Batterie in Durchlassrichtung arbeitet, kann eine Verpolung verhindern, aber nicht bei Überstrom abschalten oder wenn die Batterie gegen Masse kurzgeschlossen wird. Eine Diode, die in Abhängigkeit vom Batteriestrom aktiviert und deaktiviert wird, wäre für batteriebetriebene Anwendungen ein nützlicher Schutz.

Strommessung und intelligente Sicherung

Das folgende Beispieldesign basiert auf einer idealen Diode und Strommessung: Die ideale Diode bietet einen Verpolungsschutz für die Batterie und spart Energie, da der Spannungsabfall an ihr nur in der Größenordnung von einigen zehn Millivolt liegt. Dies ist eine Größenordnung besser als bei Schottky-Dioden. Um genau zu sein, beträgt der Spannungsabfall an einer idealen Diode in Durchlassrichtung bei einer Last von 500 mA etwa 43 mV und bei einer Last von 1 A etwa 85 mV. Der Abschaltmodus deaktiviert das Gerät und blockiert die Busschienen bis 6 V, indem der aktuelle Strompfad von der Quelle zur Last unterbrochen wird.

Die Strommessschaltung besteht aus einem CSA mit interner Bandabstandsreferenz und einem Latch-Komparator. Ein mit der Stromüberwachung gekoppelter Schwellenwertkomparator mit Latch-Eingang ermöglicht die Fehlererkennung und schützt die nachgeschaltete Elektronik durch Unterbrechung des Batteriestroms.

Wie in Bild 1 dargestellt überwacht U2 (CSA) den Stromfluss einer variablen Last. Das Ausgangssignal des CSA wird dem Eingang des Schwellenwertkomparators zugeführt.

Die Schwellenspannung, also die Ausgangsspannung des CSA, wird durch die interne Verstärkung des Verstärkers (50 V/V) und die Wahl des Messwiderstands (RSENSE, in diesem Fall 10 mO) bestimmt. Wenn der Laststrom ansteigt, erreicht der mit dem nichtinvertierenden Eingang des Komparators verbundene Ausgang des CSA die Schwellenspannung von 0,6 V für den invertierenden Eingang.

Die Ausgangsspannung des CSA in Bild 1 ergibt sich aus:

OUT = ILOAD* RSENSE* Verstärkung = ILOAD* 10 mO * 50 V/V

Hierbei ist: OUT die Ausgangsspannung des CSA und

ILOAD der fließende Laststrom.

Der Laststrom, bei dem der Fehler auslösen muss, ergibt sich aus:

ILOAD = [CIN-Schwelle/CSA-Verstärkung]/RSENSE = [0,6 V/50]/10 mO = 1,2 A

Hierbei gilt: Die CIN-Schwelle ist die Spannung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...