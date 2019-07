++ US-Finanzminister Mnuchin signalisiert neue Regeln für Kryptowährungen ++ Blockchain.com steigt in Krypto-Handel ein ++ Philippinische Bank gibt eigenen Stablecoin heraus ++NEUE VORSCHRIFTEN IN DEN USAIm Laufe der letzten Jahre haben einige führende Finanzinstitute sowie viele Regierungen signalisiert, dass die Kontrolle digitaler Währungen verstärkt werden muss, da sie ein Risiko für das globale Finanzsystem darstellen können. In diesem Kontext sollte die Nachricht, dass die USA möglicherweise neue regulatorische Vorschriften für Kryptowährungen erlassen werden, nicht überraschen. Laut einem Bloomberg-Bericht sollen so negative Auswirkungen auf das Finanzsystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...