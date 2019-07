In den vergangenen Wochen zeigte sich die Aktie von Fresenius wenig volatil. Der Kurs ging zwar in den vergangenen Monaten leicht zurück, aber größere Ausreißer waren nicht auszumachen. Nun scheint wieder etwas Schwung in die Aktie gekommen zu sein. Angeblich gibt es von Seiten Fresenius Interesse an einem Ausbau der Kliniksparte Helios. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose nach dem Ende des zweiten Quartals 2019. Die Aussichten sind also rosiger als bisher gedacht. Spanien scheint ... (Maximilian Weber)

