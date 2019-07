Die juristischen Risiken bleiben weiterhin hoch für Bayer. Die Klagewelle scheint nicht enden zu wollen und damit steigen am Ende auch die Risiken für den Konzern. Konkret geht es um Klagen gegen Monsanto. Zum aktuellen Zeitpunkt dürften wohl rund 18.400 Klagen gegen Monsanto in den USA geführt werden, die auf das Herbizid Glyphosat zurückgehen. Beim Thema Glyphosat zeigt sich Bayer aber inzwischen offener als in der Vergangenheit, man steht auch einem Vergleich offen gegenüber. Jedoch ist hier ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...