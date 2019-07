Baden-Baden (ots) - Samstag, 03. August 2019 (Woche 32)/31.07.2019



ab 04.45 h: Geänderter Programmablauf!



04.45(VPS 04.50) Weimar, da will ich hin! (WH) mit Michael Friemel Erstsendung:12.11.2016 in SWR/SR



05.15Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben (WH von DO) Mit Sven Plöger und Barbara Wussow durch den Universitätsforst Sailershausen Erstsendung:30.10.2018 in SWR/SR



Sonntag, 04. August 2019 (Woche 32)/31.07.2019



21.45RP: SWR Sport



Studiogäste: Petr Ruman (ehem. Spieler beim 1. FSV Mainz 05) und Florian Fromlowitz (ehem. Torwart beim 1. FC Kaiserslautern | Fußball 3. Liga: Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern |



Der Pokalkrimi von 2005: 1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05 | FSV Salmrohr vor dem Pokalspiel gegen Holstein Kiel | Bundesliga: Der 1. FSV Mainz 05 testet gegen den FC Metz | Nah dran: Miriam Welte



Moderation: Valeska Homburg



Dienstag, 06. August 2019 (Woche 32)/31.07.2019



Tagestipp



21.00Vorsicht Verbrechen Sicher im Südwesten



Moderation Fatma Mittler-Solak



Der Schutz vor Diebstahl und Betrug ist ein Schwerpunkt des neuen monatlichen Präventionsmagazins "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten". In der ersten Folge informiert "Vorsicht Verbrechen" über Touristenfallen im Urlaub, organisierten Raub von Wohnwagen und Diebstahl bei Patienten im Krankenhaus. Die Reihe folgt dem Magazin "Kriminalreport Südwest" nach.



Mehr Schutz durch Information



Trickdiebe im Supermarkt, Betrug am Geldautomaten, Gewinnspielmaschen: Das Vorgehen von Betrügerinnen und Betrügern ist meist heimtückisch und vielschichtig. Das Magazin "Vorsicht Verbrechen" zeigt, wie Kriminelle vorgehen und gibt Tipps, wie Zuschauerinnen und Zuschauer sich schützen können. Worauf muss man achten, um Betrugsmaschen rechtzeitig zu erkennen und Dieben keine Chance zu geben? Was tun, wenn man Opfer geworden ist?



Fahndungsfälle



Aktuelle Fahndungsfälle aus dem Südwesten zu Einbruch, Raubüberfall oder Trickbetrug demonstrieren nicht nur die Vorgehensweise der Täterinnen oder Täter. Hier sind auch die Zuschauer gefragt, denn Hinweise aus der Bevölkerung können entscheidend dazu beitragen, Kriminelle dingfest zu machen. Außerdem blickt die Sendung hinter die Kulissen der Polizeiarbeit und zeigt, wie Fälle gelöst werden.



"Vorsicht Verbrechen" folgt "Kriminalreport Südwest"



Die Sendereihe "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten" ist das Nachfolgeformat des Fahndungs- und Sicherheitsmagazins "Kriminalreport Südwest" mit aktualisiertem Konzept und neuem Sendeplatz. Vor dem Hintergrund eines gestiegenen Sicherheits- und Informationsbedürfnisses der Bevölkerung steht das Thema Prävention mit anschaulichen Beispielen zum Schutz vor Diebstahl oder Betrugsfallen im Mittelpunkt der Sendungen.



Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung unter ARDmediathek.de zu sehen.



Mittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)/31.07.2019



18.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!



18.15(VPS 18.14) BW: made in Südwest Ferienbett to go Hymer- Reisemobile aus Bad Waldsee Erstsendung:24.06.2015 in SWR BW



Freitag, 09. August 2019 (Woche 32)/31.07.2019



18.15BW+RP: Fahr mal hin



Ein und Alles - Die Mittlere Schwäbische Alb Erstsendung:19.10.2018 in SWR



Die Mittlere Schwäbische Alb ist das Ein und Alles für die Menschen, die dort leben. Eine einzigartige landschaftliche Schönheit, wilde Täler und prächtige Burgen und Schlösser. Es ist fast zu schön um wahr zu sein. Die Mittlere Schwäbische Alb - ein wildromantisches Karstgebirge mit einer markanten Traufkante. Der Albtrauf - eine mächtige, 200 Kilometer lange Felskante - trennt das Hochplateau der rauen Alb von den Obstbaumkulturen und den geschäftigen Städten des Albvorlandes. Er ist das Herzstück des Geoparks Schwäbische Alb, ein von der Unesco ausgezeichnetes Welt-Naturerbe.



Ein Markenzeichen der Mittleren Schwäbischen Alb sind die Wacholderheiden, ein besonderer Lebensraum, entstanden durch die Wanderschäferei. In Münsingen ist Optikermeister Thomas Gut der Schönheit des Wacholders auf der Spur. Ausgerechnet aus den krummen Prügeln macht er Holzbrillen. Brillen, die nach einem Sommerspaziergang auf der Alb riechen.



Münsingen ist der ideale Ausgangspunkt die Region zu erkunden, am besten mit der Schwäbischen Albbahn. Bernd-Matthias Weckler hat sie gerettet. Die Albbahn sollte stillgelegt werden, aber Bernd-Matthias Weckler und seine Mitstreiter haben das verhindert. Im Schienenbus oder unter Dampf geht es 43 Kilometer über die Mittlere Schwäbische Alb, durch dichte Buchenwälder, über grüne Auen und in das romantische Schmiechtal.



Auch der Wilde Westen ist auf der Alb Zuhause. In Meidelstetten hat Willi Wolf seinen Hof. Der Schwäbische Cowboy hält auf seinen Weiden asiatische Wasserbüffel. Richtige Urviecher, die sich in Schwäbisch Sibirien, wie die Alb scherzhaft auch genannt wird, tierisch wohl fühlen. Willi Wolf brachte die ersten Tiere aus Rumänien auf die Alb, heute zählt seine Herde 300 Tiere. Alles Bio und artgerecht. Metzgermeister Ludwig Failenschmid darf das Büffelfleisch vermarkten. In seiner Landmetzgerei in Gächingen gibt es Spezialitäten wie die Büffelmaultäschle, aber auch Fleisch und Wurstwaren vom Alblinsenschwein und Kräuterlamm.



Bei Rita Goller in Rietheim geht es ein paar Nummern kleiner zu. Sie züchtet Schnecken. Eine uralte Tradition auf der Alb. Auch Rita Gollers Vorfahren züchteten die Albschnecken, um sie dann im fernen Wien zu verkaufen. Als Kultur- und Landschaftsführerin, Alb-Guide und Trüpp-Guide pflegt sie dieses alte Handwerk und erzählt Gästen gerne, was man von der Schnecke alles lernen kann.



Unten im Albvorland geht es etwas geschäftiger zu, Reutlingen ist eine Handelsmetropole und Industriestandort. Hier stellt die Traditionsfirma Tina Spezialmesser für den Gartenbau her. Sieghard Schwille wacht über jeden Arbeitsschritt, Qualität ist für ihn nicht nur ein Versprechen, sondern eine Lebenseinstellung. In vierter Generation macht die Familie Schwille schon Messer mit einer unübertroffenen Sorgfalt und Akribie. In Serie hergestellt und doch ist jedes Messer von Tina ein Unikat.



Samstag, 10. August 2019 (Woche 33)/31.07.2019



"Essgeschichten" läuft im gemeinsamen Programm, keine "Sportarena" im SR!



17.30Essgeschichten



Samen, Süßes, Segeln! Erstsendung:03.03.2016 in SWR BW



Mittwoch, 21. August 2019 (Woche 34)/31.07.2019



18.15 h: Für BW + RP geänderten Beitrag beachten!



18.15(VPS 18.14) BW+RP: made in Südwest Die Freibad-Macher - Mit Arschbomben zum Erfolg



Dienstag, 27. August 2019 (Woche 35)/31.07.2019



14.30 h: Rechtschreibkorrektur im Titel beachten (Russland)



14.30Mit dem Zug von China nach Russland Erstsendung:04.07.2008 in arte



Donnerstag, 29. August 2019 (Woche 35)/31.07.2019



00.45Lotterleben im Südwesten



Der Südwesten Deutschlands galt und gilt als Heimat fleißiger, rechtschaffener Bürger und das völlig zu recht. Für den Film "Lotterleben im Südwesten" wurden in den Archiv-Computer Begriffe eingegeben, die mit Kehrwoche, Sonntagsbraten, bürgerlichem Leben eher wenig zu tun haben: Haschisch, Peep-Show, Hippies, Erotik-Bar, Gammler, Striptease. Der Computer spuckte sie aus, die Namen, Daten, Sendungen, die sich mit diesen Parallelwelten beschäftigten. Ein Name taucht gleich mehrfach auf: "Gina Wildkatze". Die junge Frau betrieb Ende der 60er Jahre eine Bar in Freiburg, den "Playboy". Gipfel der Verworfenheit: Das Plantschen im Pool mit jungen Damen und Champagner. Mehr war - so Gina- nicht möglich, an Intimität. Man glaubt es, hatten doch auch Prominente keinerlei Probleme damit, sich zu "Playboy"-Besuchen zu bekennen. Längst vergessen, aber mit starken Wurzeln im Südwesten: Die DSP, die "Deutsche Sex Partei". 1970 gegründet, kam eines ihrer Mitglieder bei Landtagswahlen in Reutlingen auf immerhin 1367 Stimmen. 1996 gelang Journalisten ein Blick in die vormalige Parteizentrale, die in der Tat einen schummrigen Eindruck machte.



Vor allem in den 60er Jahren für die Erwachsenen ein rotes Tuch: Junge Männer und lange Haare. Nach Kuba zum Fidel Castro schicken will sie die ältere Dame, "die sollen sich mal waschen", fordert der Mit-Vierziger in Heidelberg, wo sich Ordnungsamt, Polizei und Geschäftsleute Anfang der 70er Jahre einer Invasion offenbar lebenslustiger, aber arbeitsloser Jugendlicher gegenüber sehen. Für bundesweites Aufsehen sorgt 1970 der "Gammler-Mord von Konstanz": Auf einer Parkbank erschießt ein Hilfsarbeiter einen 17-jährigen Lehrling mit einem Bolzen-Schussgerät - weil er sich durch ihn gestört fühlt. Das Urteil lautet damals: Drei Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung.



"Lotterleben im Südwesten" zeigt das Leben im Südwesten von einer anderen Seite aus. Zigtausende Beiträge zeugen im SWR Archiv vom bürgerlichen Alltag und einige Dutzend von dem, was außerhalb von Beruf, Daheim so passieren konnte. Und die erleben eine teilweise Wiederaufführung.



Samstag, 31. August 2019 (Woche 36)/31.07.2019



18.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!



18.15(VPS 18.14) BW: Landesschau Mobil Winterlingen Erstsendung:01.09.2018 in SWR BW



