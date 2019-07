Das Analysehaus RBC hat die B-Aktie von Shellvor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Der Nettogewinn des Ölkonzerns dürfte die Konsensschätzung verfehlen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften die Briten es wie schon im ersten Quartal nicht schaffen, ihre Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe vollständig mit den aktuellen Gewinnen zu finanzieren./gl/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B03MM408