NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen ist die Wall Street in den Tag der US-Zinsentscheidung gestartet. Alle Blicke sind zur Wochenmitte auf die US-Notenbank gerichtet, die am Abend erstmals seit 2008 wieder eine Zinssenkung vornehmen dürfte. Daneben stützen besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen des iPhone-Herstellers Apple das Sentiment. Dagegen tritt der Handelskonflikt zwischen den USA und China etwas in den Hintergrund. Die jüngste Runde der Gespräche soll schon wieder beendet sein - über Ergebnisse wurde nichts bekannt. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag noch einmal den Druck auf China erhöht. Dazu kommen der weiter ungelöste Konflikt im Persischen Golf und ein drohender unkontrollierter Austritt Großbritanniens aus der EU.

Der Dow-Jones-Index legt im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 27.263 Punkte zu. Der S&P-500 zeigt sich wenig verändert, der Nasdaq-Composite steigt um 0,1 Prozent. Die US-Notenbank dürfte die Zinsen um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent senken - erwartet die Mehrheit der Ökonomen. Der "kleine" Zinsschritt ist einerseits umstritten, andererseits allerdings gut begründbar und ebenso gut kommuniziert. Einige Teilnehmer rechnen sogar mit einer Senkung um gleich 50 Basispunkte. Daher könnte die Entscheidung für Bewegung am Markt sorgen.

Die US-Konjunkturdaten des Tages skizzieren kein einheitliches Bild: Wie Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft im Juli 156.000 zusätzliche Stellen. Analysten hatten eine Zunahme von 150.000 Jobs vorausgesagt. Die Blicke sind allerdings schon auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gerichtet. Für Juli wird eine Zunahme um 165.000 Arbeitsplätze erwartet. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 3,6 von 3,7 Prozent im Vormonat sinken. Der Index Einkaufsmanager Chicago für Juli fiel dagegen deutlich unter den Erwartungen aus.

Apple überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Apple hatte im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Konzern hat belastet von rückläufigen iPhone-Umsätzen zwar weniger verdient, die Erwartungen der Analysten aber sowohl bei Umsatz als auch Gewinn übertroffen. Zudem gab Apple einen guten Ausblick auf das laufende Quartal. Für die Aktie geht es 5,6 Prozent nach oben.

Dagegen fallen Advanced Micro Devices (AMD) um 7,3 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen zwar getroffen, enttäuschte aber mit seinem Umsatzausblick.

General Electric ist im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht, hat mit Umsatz und bereinigtem Gewinn aber die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen hob zudem die Prognosespanne für das Ergebnis im Gesamtjahr an. Daneben muss sich das Unternehmen einen neuen Finanzvorstand suchen. Die amtierende Jamie Miller werde das Amt aufgeben, heißt es. Die GE-Aktie steigt um 0,4 Prozent.

Der Süßwarenkonzern Mondelez hat im zweiten Quartal dank guter Geschäfte mit Keksen und Schokolade die Umsätze deutlich erhöht. Angesichts des etwas besser als erwartet ausgefallenen Abschneidens wurden der Umsatz- und der Gewinnausblick leicht erhöht. Die Aktie verliert dennoch 1,0 Prozent.

Auch der Spielehersteller Electronic Arts hat bei Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen überboten. Die Titel gewinnen 8,3 Prozent.

Der Musikstreamingdienst Spotify hat im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes beim Nutzerwachstum übertroffen. Zudem konnten die langfristige Kundenbindung verbessert und das Podcast-Geschäft ausgeweitet werden. Die Titel verlieren dennoch 5,1 Prozent.

Dollar im Bann der US-Zinsentscheidung

Der entscheidende Impuls für den Dollar dürfte von der Zinsentscheidung der US-Notenbank kommen, heißt es. Für den Euro geht es leicht nach unten auf 1,1143 Dollar nach 1,1163 Dollar im Tageshoch. Die BIP-Daten für die Eurozone und auch die Verbraucherpreise schwächten sich zwar ab, trafen aber die Prognosen.

Das Pfund zeigt sich wenig verändert. Die Commerzbank hält es zwar weiter für wahrscheinlicher, dass der neue Premierminister Boris Johnson blufft und das Risiko ohne Abkommen aus der EU auszutreten letztlich nicht eingehen werde. "Allerdings ist nicht auszuschließen, dass er bis kurz vor Ablauf der Frist am 31. Oktober pokern und so maximalen Druck auf die EU ausüben will", heißt es. Die Analysten vermuten, dass London erst einlenken werde, wenn das Pfund Richtung Parität gegen den Euro falle.

Mit leichten Gewinnen zeigen sich die Ölpreise. Nach Daten des privaten American Petroleum Institute (API) gingen die US-Öllagerbestände erneut deutlicher zurück als erwartet. Nun werde mit Spannung auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gewartet, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Daneben bleibt der Konflikt im Persischen Golf auf dem Radar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,6 Prozent auf 58,39 Dollar, Brent klettert um 0,7 Prozent auf 65,18 Dollar.

Der Goldpreis zeigt sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung wenig verändert. Die Feinunze fällt leicht um 0,1 Prozent auf 1.430 Dollar. Auch die US-Anleihen treten weitgehend auf der Stelle. Die Rendite für Titel mit einer Laufzeit von zehn Jahren fällt um 0,7 Basispunkte auf 2,05 Prozent. Das Ende der erneuten Gespräche zwischen den USA und China sorgt für leichte Käufe, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.262,57 0,24 64,55 16,87 S&P-500 3.013,79 0,02 0,61 20,22 Nasdaq-Comp. 8.283,44 0,12 9,83 24,84 Nasdaq-100 7.962,35 0,12 9,88 25,79 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,82 -2,8 1,85 62,0 5 Jahre 1,83 -1,6 1,84 -9,7 7 Jahre 1,93 -1,0 1,94 -32,0 10 Jahre 2,05 -0,7 2,06 -39,1 30 Jahre 2,57 -1,0 2,58 -49,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.45 Uhr DI, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1143 -0,11% 1,1157 1,1146 -2,8% EUR/JPY 121,00 -0,14% 121,10 121,05 -3,8% EUR/CHF 1,1033 -0,15% 1,1059 1,1046 -2,0% EUR/GBP 0,9115 -0,72% 0,9172 0,9160 +1,3% USD/JPY 108,59 -0,02% 108,55 108,63 -1,0% GBP/USD 1,2226 +0,61% 1,2165 1,2170 -4,2% Bitcoin BTC/USD 9.873,25 +3,18% 9.737,75 9.571,25 +165,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,39 58,05 +0,6% 0,34 +22,1% Brent/ICE 65,18 64,72 +0,7% 0,46 +18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.429,83 1.430,85 -0,1% -1,03 +11,5% Silber (Spot) 16,44 16,56 -0,7% -0,12 +6,1% Platin (Spot) 874,01 870,85 +0,4% +3,16 +9,7% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,1% -0,00 +1,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2019 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.