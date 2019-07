Moody's Analytics, ein globaler Anbieter von Financial Intelligence, hat den Preis Wholesale Modelling Software of the Year (Großhandel-Modellierungssoftware des Jahres) bei den 2019 Risk Technology Awards gewonnen. Er hat in sechs Kategorien gewonnen, die Finanzen, Buchhaltung, Regulierung und Kreditfunktionen überspannen.

Eine Suite aus integrierten Angeboten von Moody's Analytics hat dabei zu seinem Sieg beigetragen, einschließlich der CreditEdge-Lösung, welche ein führendes Ausfallwahrscheinlichkeitsmodell und moderne Analytik zur Verwaltung des täglichen Kreditrisikos von mehr als 60.000 öffentlichen Unternehmen und Staaten bereitstellt.

Unsere RiskCalc-Kreditprüfungsplattform hilft Kunden, das Kreditrisiko von privaten Unternehmen, Geschäftsbanken, Projektfinanzprojekten sowie Versicherungsunternehmen zu bewerten. Die CMM-Lösung kombiniert Immobilienerfolgsaussichten mit gewerblichen Hypothekendarlehensgrundlagen, um Ausfall- und Einbringungsrisiken für gewerbliche Immobilienobjekte zu beurteilen.

Die neue CAP-Plattform erweitert die Bandbreite unserer Kreditrisikolösungen und verlängert die Modellnutzungszeit, indem sie es Kunden ermöglicht, prämierte Kreditdaten, Modellierungs-, Validierungs- sowie Überwachungstools bei der Erstellung von Modellen einzusetzen, die zu ihren eigenen Erfahrungen passen.DieSuite von Moody's Analytics bietet auch Modelle und Wertungslisten für gewerbliche Immobilien, Kommunalfinanzierung, Finanzinstitutionen und andere Vermögensklassen, um damit das gesamte Großhandelsportfolio abzudecken.

"Wir freuen uns außerordentlich über diese Anerkennung von Risk", sagte Jacob Grotta, Managing Director-Head von Risk Finance Analytics. "Unsere Großhandel-Kreditmodellierungslösungen helfen Kunden dabei, Kreditrisikopraktiken präzise und transparent durchzuführen und ihre Geschäftsziele zu erreichen."

"Moody's Analytics ist wie ein 400-Kilo-Gorilla schwer zu schlagen bezüglich seiner Kredit-Tools und reagiert schnell Jahr für Jahr auf die Nachfrage auf dem Markt", sagte eines der diesjährigen Jurymitglieder.

Dieser Sieg erweitert die immer länger werdende Liste aus Preisen und Auszeichnungen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologie ist unseren Kunden behilflich, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und Beratungsleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Webseite und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2018 Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.200 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

