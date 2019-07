Der Versicherungsmanager Manfred Knof übernimmt die Leitung des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank in Deutschland zum 1. August. Knof sei ein ausgewiesener Vertriebsprofi. "Er steht für Kundennähe, digitalen Aufbruch und strikte Kostendisziplin", sagte der stellvertretende Vorstandschef der Deutschen Bank, Karl von Rohr, am Mittwoch in Frankfurt. Der 53-jährige Jurist war seit 1995 in unterschiedlichsten Führungspositionen im Allianz-Konzern tätig, zuletzt bis 2017 als Chef für Deutschland, die Schweiz sowie Mittel- und Ostereuropa.

Stimmen die Aufsichtsbehörden zu, soll Knof neuer Vorstandschef der DB Privat- und Firmenkundenbank AG werden. Diese entstand 2018 aus dem Zusammenschluss des Privat- und Firmenkundengeschäfts von Deutscher Bank und Postbank in Deutschland. Zunächst wird Knof dort Generalbevollmächtigter. Die Deutsche Bank hatte die Personalie im Zuge ihres jüngst verkündeten Konzernumbaus bekannt gegeben, ebenso wie das Ausscheiden des bisherigen Privatkundenchefs, Frank Strauß./mar/DP/zb

