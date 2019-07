Personalchefin Janina Kugel wird den Technologiekonzern Siemens verlassen. Der Vertrag laufe in gegenseitigem Einvernehmen im Januar 2020 aus, teilte Siemens nach einer Aufsichtsratssitzung am Mittwoch in München mit. Kugel führte bei Siemens die Verhandlungen für das im vergangenem Jahr eingesetzte Spar- und Stellenabbauprogramm in der kriselnden Kraftwerkssparte mit rund 6900 Arbeitsplatzkürzungen. Mit Ablauf ihres Vertrages stand Kugel dann fünf Jahre an der Spitze des Personalressorts. Insgesamt 17 Jahre war sie bei Siemens.

Verlängert wurde dagegen der Vertrag von Cedrik Neike bis zum 31. Mai 2025. Neike führt die neu zusammengestellte Sparte Smart Infrastructure. Der Aufsichtsrat werde wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2019 über die nächsten Schritte entscheiden. Das schließe die Nachfolge für den Personalvorstand mit ein.

Aber auch für die beiden neuen Siemens-Konzerne soll ein neues Führungsteam festgelegt werden. Siemens will sich künftig auf die Bereiche Digitalisierung, Smart Infrastructure, die Zugtechnik sowie auf Siemens Healthineers konzentrieren. Dazu schafft das Unternehmen einen neuen Energiekonzern, der aus dem Bereich Power and Gas sowie dem Siemens-Anteil an dem Windanlagenbauer Siemens Gamesa entstehen wird. Siemens will das Geschäft ausgliedern und an die Börse bringen./nas/fba

ISIN DE0007236101

AXC0285 2019-07-31/17:09