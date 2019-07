In den USA sind die Rohöllagerbestände um 8,5 Millionen Barrel gesunken. Das teilte die US-Energiebehörde EIA am Mittwoch in Washington mit - Libyens National Oil Corp. erklärt höhere Gewalt bei der Verladung von Sharara-Rohöl - Positive Schlagzeilen über die US-China-Handelsgespräche sorgen für einen Schub bei den Rohstoffen - Die Rohölpreise ...

