BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Braunkohleindustrie ist laut einer Studie nicht mehr profitabel und hat zuletzt massive Verluste erlitten. Die Produzenten büßten im ersten Halbjahr 664 Millionen Euro ein, heißt es in einer Schätzung des Thinktanks Sandbag. Zwischen Januar und Juni 2018 waren es noch 68 Millionen Euro. Die Autoren sprechen von einem "Kollaps" der Profitabilität.

Insgesamt sei der Bruttoertrag der Braunkohlebetreiber im ersten Halbjahr 2019 um 54 Prozent auf 513 Millionen Euro gesunken. Besonders kostenintensiv waren der Studie zufolge alte Braunkohlemeiler, die vor 1990 gebaut wurden. Der Ertragsrückgang war zu groß, um die Fixkosten zu decken. Die alten Blöcke verloren demnach 476 Millionen Euro nach Abzug ihrer geschätzten vollen Fixkosten für die ersten sechs Monate. Nicht ein Braunkohlekraftwerk sei aus den roten Zahlen herausgekommen. Den Schätzungen zufolge würden selbst neue Braunkohlekraftwerke kaum einen Profit gegenüber ihren Fixkosten machen, unterm Strich büßten sie 188 Millionen Euro ein.

Prognose bis 2022: Minus 1,8 Milliarden Euro

Auch bei der Prognose zeigt sich die Sandbag-Studie, über die der Tagesspiegel zuerst berichtet hatte, negativ. Die Branche werde auch mittelfristig tief in der Verlustzone bleiben. Für die Jahre 2020 bis 2022 erwarten die Experten einen Verlust von 1,8 Milliarden Euro. Dagegen betrugen die Verluste zwischen 2016 und 2018 noch 0,4 Milliarden Euro.

"Wir waren überrascht, wie stark die Rentabilität der Braunkohle zuletzt eingebrochen ist", sagte Studienautor Dave Jones. Die "Cash Cow" Braunkohle sei nach Jahrzehnten am Ende. "Mit diesem Bericht dürften die deutschen Politiker die nötige Grundlage haben, eine zügige Stilllegung der alten Braunkohlemeiler auszuhandeln, ohne einen Blankoscheck ausstellen zu müssen." Der rheinische Braunkohleproduzent RWE und die LEAG in der Lausitz müssten gegenüber der deutschen Bevölkerung transparent sein: Wie viel sind ihre Kraftwerke wirklich wert, und wie schnell können sie die alten, umweltschädlichen Braunkohleblöcke auslaufen lassen?

RWE korrigierte erst seine Prognose nach oben

In Deutschland fördert und verstromt auch die Mibrag (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH) Braunkohle. Doch ihre Kraftwerke liefern ausschließlich an Industriekunden und nicht ins Netz, so dass der Strom nicht öffentlich verfügbar sei, erklärte Jones. Deswegen wurde die Mibrag, die weniger als 1 Prozent der deutschen Braunkohlebranche ausmache, in der Berechnung außen vorgelassen.

RWE hatte erst am Dienstag seine Prognose für 2019 deutlich nach oben korrigiert. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun vor allem wegen außerordentlich guter Zahlen beim Energiehandel ein bereinigtes Ergebnis (EBITDA) von 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. In den Bereichen Braunkohle und Kernenergie werde unverändert ein Wert von 300 bis 400 Millionen Euro erwartet.

