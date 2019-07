Zum zweitenMal in Folge (!) kann sich JN Meat stolz als Produzenten der BESTEN STEAKS der Welt bezeichnen!

This year too, the steaks from JN MEAT were chosen as the best steaks in the world. And not only that: JN MEAT was, as indeed last year too (!), selected as the world's best meat-producer! This means that two distinguished world titles have been achieved two years running. The above picture shows the owner of JN Meat, Mr. John Sashi Nielsen. The selection recently took place at the competition "World Steak Challenge" in Dublin. (Photo: Business Wire)