Selten in den vergangenen Jahrzehnten war die Diskrepanz zwischen Stimmungsbild und Realität so groß wie heute.Die jüngsten veröffentlichten Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft zeigen das Ausmaß des Stimmungstiefs: Konjunkturerwartung, Geschäftsklima und Konsumklima erreichen per Anfang Juli jene Tiefstände welche wir schon einmal im Herbst des Vorjahres gesehen hatten. Lediglich das Dienstleistervertrauen kann sich halten. Es besteht also kein Zweifel, dass sich die Wachstumsraten in einigen Sektoren und Bereichen der deutschen Wirtschaft verlangsamen. Mehr ist es aber auch nicht, und die Ursache dafür liegt nicht in der Sorge einer globalen Rezession oder eine einer breiten deutschen Krise, sondern in den tiefen Abhängigkeiten welche in den vergangenen Jahrzehnten im deutschen Außenhandel aufgebaut worden sind. Was zeichnet sich hier ab?

Den vollständigen Artikel lesen ...