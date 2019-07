FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Ausverkauf vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch in einer technischen Gegenbewegung etwas erholt. Das Geschäft verlief insgesamt ruhig vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Im Konsens wird erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Allerdings liegt die Erwartung eines großen Zinsschritts von 50 Basispunkten immerhin bei rund 20 Prozent. Eine sehr schwache Lesung des Chicago-Einkaufsmanagerindex für Juli sorgte möglicherweise für erhöhte Lockerungsfantasie. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 12.189 Punkte.

Derweil tobte die Berichtssaison weiter. Osram hat auch das dritte Quartal mit einem Verlust abgeschlossen. Unter dem Strich stand aus fortgeführten Geschäften ein Fehlbetrag von 35 Millionen Euro. Für Osram läuft seit vergangener Woche das 3,5 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot von Bain und Carlyle, was die Aktie stützte. Sie schloss 1,5 Prozent fester bei 34,40 Euro.

Puma hebt die Prognose an

Nach einem dynamischen Wachstum im zweiten Quartal und überproportionalen Gewinnsteigerungen hat Puma (plus 8,4 Prozent) die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Zahlen lagen nach Einschätzung der DZ Bank deutlich über den Markterwartungen. Im Gefolge von Puma ging es für die Adidas-Aktie um 3,7 Prozent nach oben.

Nach insgesamt guten Zahlen aus dem europäischen Bankensektor gewannen Deutsche Bank 2,1 Prozent und Aareal Bank 5,8 Prozent. Nicht partizipieren konnten Commerzbank, die 0,1 Prozent verloren. Negativ aufgenommene Quartalszahlen von L'Oreal drückten Beiersdorf um 1,3 Prozent. Starke Zahlen von Air France-KLM verhalfen Lufthansa zu einem Plus von 1,2 Prozent. Nach einer Herunterstufung durch JP Morgan verloren Eon 1,9 Prozent.

Anleger glauben nicht an Erfolg des EP-Global-Gebots für Metro

Metro verloren 3,9 Prozent auf 14 Euro. Weiter im Blick stehe das Gebot von EP Global für die Gruppe, hieß es im Handel. Es sehe nicht danach aus, als ob das 16-Euro-Gebot je Anteilsschein erfolgreich sein werde.

Im Technologie-Sektor legten RIB Software (plus 9,1 Prozent) Zahlen vor. Auch hob das Unternehmen die Umsatzprognose 2019 auf 200 bis 220 Millionen Euro an. Zuvor hatte das Unternehmen Erlöse von 180 bis 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Zielsetzung für das operative EBITDA wurde auf 45 bis 50 Millionen Euro erhöht, nachdem diese zuvor bei nur 36 bis 46 Millionen Euro gelegen hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 94,0 (Vortag: 118,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,37 (Vortag: 4,46) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.189,04 +0,34% +15,44% DAX-Future 12.178,50 +0,30% +15,15% XDAX 12.189,41 +0,52% +15,20% MDAX 25.935,28 +0,50% +20,14% TecDAX 2.915,61 +0,81% +19,00% SDAX 11.136,80 +0,31% +17,12% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,09 52 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2019 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.