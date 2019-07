FCA-Chef Manley hält eine Fusion mit Renault immer noch für eine "großartige Gelegenheit" - damit die beiden Autobauer profitabel bleiben.

Fiat Chrysler hält sich einen neuen Anlauf für einen Zusammenschluss mit dem französischen Rivalen Renault offen. Konzernchef Mike Manley sagte am Mittwoch während einer Telefonkonferenz mit Analysten, Partnerschaften, Kooperationen und selbst Fusionen seien in Europa nötig, um die Profitabilität von einigen Unternehmen aufrecht zu erhalten.

Für den italienisch-amerikanischen Autobauer selbst wäre ein solcher Schritt nicht unbedingt notwendig, da er über einen robusten Geschäftsplan verfüge. Er sei aber davon überzeugt, dass eine Fusion mit Renault immer noch Sinn machen würde. Ein Zusammenschluss hätte signifikante Synergien erzeugt, von denen beide Partner profitieren würden.

"Es war eine großartige Gelegenheit für uns und eine großartige Gelegenheit für Renault", sagte Manley und fügte an anderer Stelle hinzu: "Wir sind offen für Gelegenheiten." Zugleich versuchte er, die eigenen Mitarbeiter und Aktionäre zu beruhigen. Beide hätten erkannt, dass Fiat Chrysler nur etwas in diese Richtung unternehmen würde, wenn es in deren Sinn ...

