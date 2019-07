Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat das vom Bundeskabinett beschlossene Steuerpaket zur Förderung der Elektromobilität begrüßt. Damit seien wichtige Signale gesetzt, die die Menschen motivieren könnten, Autos und Lieferwagen, aber auch Fahrräder mit Elektroantrieben anzuschaffen, betonte Weil am Mittwoch in Hannover. Die Bundesregierung sei mit ihren Plänen auf dem richtigen Weg. "Weitere Initiativen müssen folgen, insbesondere auch in Bezug auf den Ausbau des Ladestellennetzes."

Der vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Gesetzentwurf enthält laut Weil einige wesentliche Vorschläge der Autoländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern. Bei dem Steuerpaket geht es konkret um Sonderabschreibungen für Elektro-Lieferfahrzeuge sowie um eine Verlängerung eines Steuerprivilegs für Elektroautos als Dienstwagen. Zwar sind die Neuzulassungen von E-Autos zuletzt gestiegen, sie bewegen sich aber immer noch auf einem niedrigen Niveau.

Da das Land Niedersachsen an Volkswagen beteiligt ist, sitzt Weil im Aufsichtsrat von Europas größtem Autobauer./hr/DP/zb

ISIN DE0007664039

AXC0328 2019-07-31/19:11