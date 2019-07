Es ist noch nicht allzu lange her, da bereitete die Aktie von Nordex ihren Anlegern mächtig Freude. Nach einem fulminanten Anstieg Anfang des Jahres und einer im März einsetzenden Korrektur, ging es Anfang Juli wieder aufwärts. Von 12,33 Euro aus auf bis zu 14,47 Euro am 11. Juli um genau zu sein. Seitdem allerdings kennt die Nordex-Aktie nur noch eine Richtung: nach unten. Auch am Mittwoch verloren die Papiere rund 1,5 Prozent auf mittlerweile nur noch 10,63 Euro kurz vor Börsenschluss. Was Nordex ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...