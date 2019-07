Genf (awp) - Der Westschweizer Ölhandelskonzern Vitol erwirbt 50 Prozent am Unternehmen Grupo Dislub Equador (GDE). Die Beteiligung sei im Rahmen einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit zu sehen, teilte Vitol am Mittwochabend mit. GDE besitze in Brasilien bereits ein grosses Tankstellennetz. Darauf solle aufgebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...