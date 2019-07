Mit scharfen Worten griff US-Finanzminister Steven Mnuchin den Online-Händler Amazon kürzlich an: Das große A töte den Einzelhandel. Ein Marketing-Spezialist sieht das anders. Nicht Amazon töte den Einzelhandel, dieser begehe Selbstmord.? US-Finanzminister Steven Mnuchin warf Amazon vor, den Einzelhandel zu töten - Spezialist Reily: Amazon verändert die Erwartungshaltung von Kunden - Wer sich nicht an die veränderten Verhältnisse anpasst, begeht SelbstmordAmazon hat sich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...