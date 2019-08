'Die Welt' zu Seehofers Reaktion auf die Tat in Frankfurt

Es gibt ein Maß an Machtlosigkeit, das bleiben wird. Dennoch ist richtig, dass Innenminister Horst Seehofer gelobt, alles Erdenkliche zu tun, um die Zahl der Gräueltaten so klein wie möglich zu halten. Er hat erkannt, wie sehr sich die Deutschen seit dem 11. September 2001 und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 nach Sicherheit sehnen. Ohne in Aktionismus zu verfallen, fordert er mehr Geld für eben diese Sicherheit. Sie sollte uns die Millionen Euro wert sein. Merkwürdig, dass ausgerechnet der Sozialdemokrat Olaf Scholz den Innenminister nun mit dem Hinweis auf die Kassenlage aufzuhalten sucht, also der Minister, der alle finanziellen Bedenken in den Wind schlägt, wenn es darum geht, die milliardenteure Respektrente seiner Partei durchzufechten.

