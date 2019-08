'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Anklage gegen Rupert Stadler:

(...) Zwei Spitzenmanager sind nun angeklagt, die beide für die alte Zeit, für das erfolgsverwöhnte und für das arrogante Unternehmen Volkswagen stehen. Sie wären das ideale symbolische Opfer für eine empörte Öffentlichkeit, die endlich Köpfe rollen sehen will. Weil das so ist und weil auch für Winterkorn und Stadler die Unschuldsvermutung gilt, ist es wichtig, dass die Justiz den Fall jetzt so gründlich wie möglich aufklärt. Die Staatsanwaltschaft wird ihre Vorwürfe vor Gericht hieb- und stichfest beweisen müssen; Aussagen einiger Kronzeugen, die selbst belastet sind, werden allein kaum ausreichen. Es ist gut - auch für Volkswagen -, dass unabhängige Gerichte jetzt klären, wer wann und warum für die Manipulationen verantwortlich ist. (...)/be/DP/zb

AXC0020 2019-08-01/05:36