'Heilbronner Stimme' zu Audi und die Stadler-Anklage

Dass die Staatsanwaltschaft früher oder später Anklage gegen Rupert Stadler erheben würde, ist wahrlich keine Überraschung. Es besteht auch kaum Zweifel daran, dass sie zugelassen wird. Alles, was mittlerweile rund um den Dieselskandal bekannt ist, wirft kein gutes Bild auf den ehemaligen Audi-Chef. Vieles deutet darauf hin, dass Rupert Stadler nicht so unwissend war, wie er immer behauptet hat. Klar: Die Unschuldsvermutung gilt bis zu einer möglichen Verurteilung auch für ihn und die anderen Beschuldigten. Fakt ist aber, dass bei Audi massiv betrogen wurde und dafür auch jemand die Verantwortung getragen hat. Nur scheibchenweise kam die Wahrheit in den vergangenen Jahren ans Licht: Spätestens ab Ende September 2015 soll Stadler von den Diesel-Manipulationen Kenntnis gehabt haben. Mutmaßlich sogar früher. Wer den Konzern von innen kennt, hat daran wenig Zweifel./be/DP/zb

AXC0021 2019-08-01/05:36