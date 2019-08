In dem Telefonat bot der US-Präsident seinem russischen Amtskollegen Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände in Sibirien an. Zudem ging es um bilaterale Handelsfragen.

US-Präsident Donald Trump hat mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefoniert und ihm dabei nach russischen Angaben Hilfe im Kampf gegen die seit Tagen wütenden Waldbrände in Sibirien angeboten. Putin wisse diesen Schritt zu schätzen und werte ihn als Signal, dass es beiden Ländern gelingen werde, ihre Beziehungen vollständig zu normalisieren, teilte die Presseabteilung des Kremls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...