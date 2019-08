1: Kontinuierlicher Pflugschar-Mischer für hohe Homogenität

Der kontinuierliche Pflugschar-Mischer Typ KM von Lödige erzielt bei Misch- bzw. Verweilzeiten zwischen 25 bis 60 s eine hohe Homogenität und eine konstante Reproduzierbarkeit des Endprodukts. Er eignet sich für die Verarbeitung von pulverförmigen, faserigen oder körnigen Feststoffen ebenso wie für Flüssigkeiten und Pasten. Darüber lassen sich auch Granulationsprozesse bei kurzer Verweilzeit durchführen. Eine Reihe von Ausrüstungsoptionen erweitert die Vielseitigkeit des Geräts.

Der Mischer basiert auf dem patentierten Verfahren des mechanisch erzeugten Wirbelbetts. Hierbei rotieren in einer horizontalen, zylindrischen Trommel wandnah Pflugschar-Schaufeln. Deren Umfangsgeschwindigkeit und geometrische Form ist so bemessen, dass sie die Mischkomponenten von der Trommelwand abheben und aus dem Gutbett in den freien Mischraum schleudern. Unter der permanenten Erfassung des gesamten Produkts wird daher selbst bei hohen Mischgutdurchsätzen eine intensive Vermischung erreicht.

2: Doppelwellenmischer GMS mit neuen Optionen

Den Doppelwellenmischer GMS von Gericke gibt es neuerdings in Größen von 140 bis 5.000 l. Außerdem hat der Hersteller den Batchmischer um weitere Optionen und Funktionen ergänzt. Dazu gehört das Einsprühen von Flüssigkeiten, das durch das Design des Mischers mit einer hohen Mischdynamik mittels Fließbett möglich wird. Außerdem kann die homogene Mischung von Kleinstkomponenten (bis Gericke die Baureihe der kontinuierlichen Mischer GCM. Diese zeichnen sich durch eine hohe Mischhomogenität und das hygienische Design aus. Die Baureihe wurde jetzt durch die ausziehbaren, schnell reinigbaren Modelle Typ GCM EBC ergänzt. Kontinuierliche Mischprozesse erleichtern eine effiziente Prozessgestaltung. Der Energieaufwand pro Leistungseinheit ist geringer, die physische Manipulation und damit auch die Entmischungsgefahr von Chargen entfallen.

Mit den neuen Mischermodellen können die Mischkammer und das Mischwerkzeug verfahren werden. Zwei Reinigungspositionen erleichtern dem Betreiber die schnelle Reinigung. Die Mischer verfügen über ein fliegend gelagertes Mischwerkzeug und eine komplett demontierbare Wellendichtung. In der Hygieneausführung sind die produktberührenden Teile poliert. Die Konstruktion vermeidet Hohlräume, in denen sich Schmutznester bilden. Die Mischer eignen sich für den Einsatz in einer explosionsgefährdeten Umgebung und sind Atex-zertifiziert.

4: Rhönradmischer in überarbeiteter Hygienevariante

Engelsmann hat die Hygienevariante des Rhönradmischers JEL RRM überarbeitet. Der Mischer kommt zum Mischen, Homogenisieren und Einfärben verschiedenster Schüttgüter und Flüssigkeiten zum Einsatz. Zentraler Gegenstand der Überarbeitung war die Rollenbahn, auf der das Rhönrad mit Fassaufnahme und Mischbehälter aufliegt. Statt einer aus mehreren Teilen zusammengesetzten Konstruktion besteht die Rollenbahn nun aus einem einzigen geschweißten Edelstahlbauteil, was die Reinigung erleichtert. Als Antrieb des Mischers dient ein Aseptikmotor, der mit seinem glatten Gehäuse ebenfalls für den Einsatz in hygienesensiblen Branchen geeignet ist.

Auch die Fassaufnahme besteht bei der Hygienevariante aus Edelstahl und ist mit einer speziellen, FDA-konformen Anti-Rutsch-Beschichtung überzogen. Mit Größen von 50 bis 300 l deckt der Freifallmischer ein breites Spektrum ...

