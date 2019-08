=== 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H, London *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK), Mannheim 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 2Q, Heerlen *** 07:10 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q, Siena 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q, München 07:15 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H, Bad Neustadt/Saale *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q, Metzingen 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1H, Würzburg 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 2Q, Dortmund 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H, Wien *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H und voraussichtlich weitere Details zur geplanten Übernahme von Refinitiv, London *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,0 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 51,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 43,1 1. Veröff.: 43,1 zuvor: 45,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,4 1. Veröff.: 46,4 zuvor: 47,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,0 *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q, Midland *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q, Detroit *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 206.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 50,6 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 51,7 Punkte zuvor: 51,7 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H, Mailand *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom *** - US/Kfz-Absatz Juli - GB/Unterhaus-Nachwahl im Wahlkreis Brecon und Radnorshire in Wales - Börsenfeiertag Schweiz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

