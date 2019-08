Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank stellt im Rahmen ihres Umbaus auch ihre aktuelle Struktur auf den Prüfstand: Der Vorstand denkt darüber nach, das deutsche Privatkundengeschäft, das bislang in einer eigenständigen Aktiengesellschaft mit eigener Banklizenz gebündelt ist, wieder in die Muttergesellschaft zu integrieren. Das böte die Chance, die Sparte effizienter und weniger komplex aufzustellen, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen. (Handelsblatt S. 30)

DAIMLER - Der Bundesvize der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, hat Daimler-Vorstandschef Ola Källenius für dessen Positionierung gegen rechte Umtriebe im Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim gelobt. "Die klare Stellungnahme des Vorstands der Daimler AG gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz ist wichtig und begrüßenswert", sagte Bäumler. Zugleich rief der CDU-Politiker den Daimler-Konzern dazu auf, dem Beispiel der Volkswagen AG zu folgen und eine Betriebsvereinbarung in Erwägung zu ziehen, wonach Fremdenfeindlichkeit und Rassismus arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. (Handelsblatt S. 19/Welt S. 9)

AXEL SPRINGER - Der Betriebsrat von Axel Springer misstraut den Zusagen, welche der US-Investor KKR in seiner Offerte für das Medienhaus gibt. Die Arbeitnehmer verweisen auf eine Klausel im Übernahmeangebot, in welcher der Investor sich vorbehält, jegliche Zusagen zu widerrufen. Das geht aus der intern verbreiteten Stellungnahme des Betriebsrats zur Offerte hervor, die der FAZ vorliegt. (FAZ S. 22)

VODAFONE - Vodafone will am Donnerstag die 18,4 Milliarden Euro schwere Übernahme von Unitymedia abschließen. Damit erhält der Konzern ein Quasimonopol auf dem deutschen Kabelmarkt. Jetzt stehe dem Plan, die Deutsche Telekom offen herauszufordern, nichts mehr im Wege, betont Vodafone-Deutschland-Chef Johannes Ametsreiter, wie Teilnehmer dem Handelsblatt berichten. Im Interview mit dem Podcast Handelsblatt Disrupt legt Ametsreiter nach: "Wir haben ein deutlich besseres Netz." Die Kabelinfrastruktur von Vodafone sei dem Angebot der Telekom klar überlegen. Nach Handelsblatt-Informationen plant Vodafone für den 1. September eine Marketingoffensive, mit der die Firma vor allem Telekom-Kunden zum Wechseln bewegen will. (Handelsblatt S. 22)

NAFTOGAZ - Der Chef des ukrainischen Gaskonzerns Naftogaz wirft Russland Wortbruch vor. Er habe große Zweifel daran, dass Moskau auch nach Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 Gas durch die Ukraine leiten werde. (Handelsblatt S. 8)

SPARKASSEN - Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beklagt, dass 31 Banken und Sparkassen ihren Kunden im Durchschnitt gut 2.000 Euro an Zinsen vorenthalten haben. Das betrifft langfristige Sparverträge mit variablen Zinsen, die teilweise deutlich reduziert wurden. (Handelsblatt S. 32)

