Credit Suisse zeigt, wie man eine große Bank erfolgreich umbaut. BNP Paribas als Nr. 1 in Frankreich ebenfalls. Es geht also doch, wenn auch nur schrittweise. 3 % Kursgewinn für die Deutsche Bank sind ein ähnlicher Ansatz. Diese Wette bleibt die interessanteste in Frankfurt.



