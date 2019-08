Die Stimmung der Einkaufsmanager in Chinas Industriebetrieben hat sich im Juli verbessert. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Donnerstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Industrie legte auf 49,9 Punkte zu. Im Juni hatte der Stimmungsindikator bei 49,4 Punkten gelegen. Analysten hatten für Juli nur einen Zuwachs auf 49,5 Punkte erwartet. Bei dem Caixin-Daten wird vor allem die Stimmung in kleineren und mittleren Unternehmen erfasst.

Damit liegt der Stimmungsindikator nur noch knapp unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb dieser Marke signalisieren ein Wachstum in der Industrie der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, während Werte unterhalb ein Schrumpfen andeuten. Vor allem der Handelskonflikt zwischen China und den USA hatte die Stimmung der Einkaufsmanager zuletzt belastet und der Caixin-Stimmungsindikator war zu Beginn des Jahres bis auf 48,3 Punkte gefallen.

Bereits am Mittwoch hatte der Indikator der chinesischen Statistikbehörde zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie eine Besserung gezeigt. Dieser Stimmungsindikator war im Juli auf 49,7 Punkte gestiegen, nach 49,4 Punkten im Monat zuvor. Der Indexwert des Statistikamtes erfasst vor allem die Stimmung in großen und staatlichen Unternehmen./jkr/zb

