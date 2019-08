The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3SG0000391 SOUTH AUS.G.F.A. 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1RQBQ0 HESSEN SCHA.13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3LC3 NIEDERS.SCH.A.13/19 A.834 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAG9 DZ BANK IS.C14 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4FQ2 LB.HESS.-THR.IS.02/2013 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH40G0 HCOB ZS 17 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0001040996 BAD.-WUERTT.LSA 14/19R125 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6CF9 NORDLB IS.S.1126 BD01 BON EUR N

CA CAJE XFRA FR0011301480 CASINO 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0954928601 A.N.Z. BKG GRP 13/19 MTN BD01 BON AUD N

CA CWWB XFRA XS0443708242 COMMONW.BK AUSTR.09/19MTN BD02 BON EUR N

CA 0ATA XFRA US02209SAJ24 ALTRIA GROUP 2019 BD03 BON USD N

CA HER XFRA FI4000127527 HEEROS OYJ EQ00 EQU EUR N