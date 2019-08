FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.363 EUR

SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF 1.341 EUR

SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.B.US TREAS.BD UETF 1.098 EUR

SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF 0.189 EUR

SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF 0.268 EUR

SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF 0.203 EUR

SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF 1.473 EUR

H4ZK XFRA DE000A1H49V6 HSBC MSCI TR UC. ETF DZ 0.052 EUR

H4ZQ XFRA DE000A1JF7M8 HSBC MSCI S.AFR.CAPP. DZ 0.505 EUR

H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.201 EUR

H4ZM XFRA DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ 0.238 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.323 EUR

RLI XFRA US7594701077 RELIANCE INDS GDR 144A/2 0.169 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.323 EUR

PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.242 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.233 EUR

HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.153 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.700 EUR

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.076 EUR

CSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.343 EUR

34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.036 EUR

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.008 EUR

SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.144 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.467 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.239 EUR

N9J XFRA KYG6382M1096 NAGACORP. LTD HD -,0125 0.030 EUR

IJCA XFRA GB00B61TVQ02 INCHCAPE PLC LS -,10 0.097 EUR

RDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.148 EUR

39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.034 EUR

QY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.049 EUR

RDED XFRA US7595301083 RELX ADR/1/4 LS-,144397 0.153 EUR

H4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.323 EUR

H4ZB XFRA DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ 2.101 EUR

H4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.927 EUR